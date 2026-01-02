Città del Messico terremoto di 6.8 | molti i danni | VIDEO

A Città del Messico, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.8. Grazie ai sistemi di allerta tempestivi, non sono stati segnalati vittime o feriti, sebbene siano stati riscontrati diversi danni materiali. L'evento ha suscitato preoccupazione tra la popolazione, evidenziando l'importanza di misure di sicurezza efficaci in situazioni sismiche.

