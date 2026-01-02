Cisterna Volley il futuro del campionato passa per la gara contro Grottazzolina

Il futuro del Cisterna Volley si definisce nella sfida di domenica 4 gennaio contro Grottazzolina. Questa partita rappresenta un momento importante per la squadra, determinante per la classifica e il proseguimento della stagione. Un impegno che richiede concentrazione e determinazione, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e consolidare la posizione in campionato.

Il futuro del campionato del Cisterna Volley passa per la gara di domenica 4 gennaio contro Grottazzolina. E' questa una tappa fondamentale nel cammino dei pontini che alle 18 saranno di scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio dove si gioca la terza giornata del ritorno della SuperLega.

