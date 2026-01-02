Cinque in condotta significa bocciatura automatica | il TAR chiude la porta alle eccezioni basate sui disturbi certificati

La recente sentenza del TAR Veneto n. 1722/2025 stabilisce che uno studente con un voto in condotta inferiore a sei decimi è automaticamente bocciato, anche in presenza di disturbi certificati. La decisione chiarisce che non sono ammesse eccezioni o valutazioni prognostiche in tali casi, rafforzando le norme riguardanti la valutazione della condotta scolastica.

Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta - Con le nuove disposizioni chi ottiene 5 in condotta sarà automaticamente bocciato e vengono compresi anche i casi di bullismo grave. quotidiano.net

Violenza a scuola - È quanto prevedono due regolamenti approvati nei giorni scorsi in via preliminare dal governo, che attuano la legge 150 del ... ilsole24ore.com

CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SELMA EZZINE, questa sera nella Chiesa di Sant'Agata sui due Golfi. Vincitrice della trasmissione televisiva dalla strada al palco edizione 2025. Condotta da Neck e Bianca Guaccero. Attu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.