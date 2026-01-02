Cinque in condotta significa bocciatura automatica | il TAR chiude la porta alle eccezioni basate sui disturbi certificati
La recente sentenza del TAR Veneto n. 1722/2025 stabilisce che uno studente con un voto in condotta inferiore a sei decimi è automaticamente bocciato, anche in presenza di disturbi certificati. La decisione chiarisce che non sono ammesse eccezioni o valutazioni prognostiche in tali casi, rafforzando le norme riguardanti la valutazione della condotta scolastica.
La sentenza n. 17222025 del TAR Veneto, pubblicata lo scorso 8 ottobre, segna un punto fermo: il voto di condotta inferiore a sei decimi comporta la bocciatura senza possibilità di valutazioni prognostiche. Il caso riguarda un'alunna di prima media respinta nonostante la famiglia avesse prodotto certificazione medica attestante un disturbo neurologico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Cinque in condotta significa bocciatura automatica: il TAR chiude la porta alle eccezioni basate sui disturbi certificati.
Giulio Cesare, 5 in condotta (con rischio bocciatura) e niente gite per gli occupanti: i genitori insorgono - Il voto in condotta, se confermato anche per la seconda metà dell’anno, comporterà la bocciatura automatica degli studenti. skuola.net
Nuove regole scolastiche: bocciatura con 5 in condotta e esame per 6 in condotta - Con le nuove disposizioni chi ottiene 5 in condotta sarà automaticamente bocciato e vengono compresi anche i casi di bullismo grave. quotidiano.net
Violenza a scuola - È quanto prevedono due regolamenti approvati nei giorni scorsi in via preliminare dal governo, che attuano la legge 150 del ... ilsole24ore.com
