Renzi ha espresso grande apprezzamento per il film di Paolo Sorrentino,

Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Sono stato a vedere l'ultimo film di Paolo Sorrentino, 'La Grazia'. Sono un fan del regista napoletano, lo ammetto ed ero emozionato quando l'ho presentato ad Obama durante la cena di Stato di dieci anni fa (io ero emozionato, Sorrentino per nulla ma questa è un'altra storia): dunque il mio giudizio potrà sembrare di parte. Ma voglio dire che questo film è per me un capolavoro assoluto". Lo scrive sui social Matteo Renzi. "Sarà la storia, sarà l'interpretazione di Servillo, sarà l'umanità con cui si parla di politica e amore, sarà la riflessione sul diritto, sarà che sento mia la riflessione sul rapporto tra vita privata e Istituzioni, sarà quello che volete. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cinema: Renzi, ''La Grazia' di Sorrentino capolavoro assoluto, grazie Paolo'

Leggi anche: La grazia di paolo sorrentino al cinema anteprime imperdibili e dettagli

Leggi anche: The Space Cinema Napoli e Nola: anteprime mattutine de “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dai cinque casi di grazia di Mattarella al film di Sorrentino: quando la giustizia si fa umana.

Da La Grazia di Sorrentino a Marty Supreme con Chalamet: i migliori film in uscita al cinema a gennaio - Da Paolo Sorrentino a Sam Raimi, da Sydney Sweeney a Timothée Chalamet: le star e i film da vedere al cinema a gennaio 2026. style.corriere.it