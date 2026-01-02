Cinema | Renzi ' ' La Grazia' di Sorrentino capolavoro assoluto grazie Paolo'
Renzi ha espresso grande apprezzamento per il film di Paolo Sorrentino,
Roma, 2 gen (Adnkronos) - "Sono stato a vedere l'ultimo film di Paolo Sorrentino, 'La Grazia'. Sono un fan del regista napoletano, lo ammetto ed ero emozionato quando l'ho presentato ad Obama durante la cena di Stato di dieci anni fa (io ero emozionato, Sorrentino per nulla ma questa è un'altra storia): dunque il mio giudizio potrà sembrare di parte. Ma voglio dire che questo film è per me un capolavoro assoluto". Lo scrive sui social Matteo Renzi. "Sarà la storia, sarà l'interpretazione di Servillo, sarà l'umanità con cui si parla di politica e amore, sarà la riflessione sul diritto, sarà che sento mia la riflessione sul rapporto tra vita privata e Istituzioni, sarà quello che volete. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: La grazia di paolo sorrentino al cinema anteprime imperdibili e dettagli
Leggi anche: The Space Cinema Napoli e Nola: anteprime mattutine de “La Grazia” di Paolo Sorrentino
Dai cinque casi di grazia di Mattarella al film di Sorrentino: quando la giustizia si fa umana.
Da La Grazia di Sorrentino a Marty Supreme con Chalamet: i migliori film in uscita al cinema a gennaio - Da Paolo Sorrentino a Sam Raimi, da Sydney Sweeney a Timothée Chalamet: le star e i film da vedere al cinema a gennaio 2026. style.corriere.it
"La Grazia", il film girato a Torino da Paolo Sorrentino in anteprima la mattina dal 25 dicembre al 1° gennaio: in quali cinema - "La Grazia" di Paolo Sorrentino uscirà nelle sale da giovedì 15 gennaio 2026 ma, da giovedì 25 dicembre a giovedì 1° gennaio, ci saranno anteprime al ... torinotoday.it
Paolo Sorrentino e Toni Servillo firmano “La Grazia” per il cinema italiano - La Grazia di Paolo Sorrentino Il cavallo stramazzato in La Grazia è il senso. barbadillo.it
Concerto Natalizio con i Violinisti Renzi Mario • Gianni • Leandro accompagnati dal Maestro Fabio Ribaudo Dalle melodie natalizie più toccanti alle grandi colonne sonore del cinema, fino ai successi internazionali della musica leggera. Emozione e magia sott - facebook.com facebook
Il tentativo della destra meloniana di intestarsi persino Checco Zalone scagliandolo contro l’opposizione è IMBARAZZANTE. Ma dico: almeno a Natale si potrà andare al cinema, a ridere con Zalone, a riflettere con Sorrentino, a pensare con Norimberga senza x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.