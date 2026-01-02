Cina vendite beni di consumo con programma trade-in a 2.600 mld yuan nel 2025

Le vendite di beni di consumo in Cina, supportate dal programma di trade-in promosso dalle politiche nazionali, sono previste raggiungere i 2.600 miliardi di yuan nel 2025. Questa iniziativa mira a stimolare il mercato, favorendo il ricambio e l’uso più sostenibile dei prodotti. Analizzare le tendenze di questo settore offre una panoramica importante sullo sviluppo economico e sulle strategie di consumo nel contesto cinese.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Le vendite di beni di consumo, nell’ambito del programma cinese di trade-in sostenuto dalle politiche, hanno superato i 2.600 miliardi di yuan (circa 369,9 miliardi di dollari USA) lo scorso anno, a beneficio di oltre 360 milioni di persone, hanno mostrato giovedì i dati del ministero del Commercio. In particolare, nel 2025 tramite il programma sono stati acquistati oltre 11,5 milioni di automobili, 129 milioni di elettrodomestici, 91 milioni di prodotti digitali, 120 milioni di articoli per l’arredo domestico, la cucina e il bagno, nonchè 12,5 milioni di biciclette elettriche. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Cina, l'industria dell'intelligenza artificiale supera 1000 mld di yuan nel 2025 Leggi anche: Pfizer, utile netto in calo del 21% a $ 3,54 mld nel 3° trimestre 2025 (dai 4,47 mld del 2024) per contrazione vendite vaccino Covid Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Cina fornirà 9 miliardi di dollari in sussidi per la permuta di beni di consumo; L'esperta: «Le risorse accumulate in Cina possono valorizzare le richieste del Paese»; La Cina stanzia inizialmente 8,9 miliardi di dollari per il programma di sostituzione dei beni di consumo nel 2026; Borsa: l'Asia piatta dopo Wall street positiva, bene la Cina. Cina, vendite beni di consumo con programma trade-in a 2.600 mld yuan nel 2025 - it PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite di beni di consumo, nell’ambito del programma cinese di trade- ticinonotizie.it

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le vendite di beni di consumo, nell’ambito del programma cinese di... - Nel 2025, il volume di riciclo delle automobili rottamate è aumentato del 24,5% su base annua, agevolando il riciclo di circa 9,6 milioni di tonnellate di acciaio e 1,3 milioni di tonnellate di ... msn.com

Cina: stanziati 62,5 mld di yuan per sostenere la permuta dei beni di consumo - La Cina ha stanziato in anticipo 62,5 miliardi di yuan (circa 8,88 miliardi di dollari) in fondi obbligazionari special ... italpress.com

Cina, vendite beni di consumo con programma trade-in a 2.600 mld yuan nel 2025 dlvr.it/TQ72T9 x.com

PECHINO: LA QUESTIONE DI TAIWAN NON È NEGOZIABILE La Cina condanna le vendite di armi statunitensi a Taiwan, definite azioni pericolose e provocatorie. Pechino avverte che nessuna forza deve sottovalutare la determinazione del governo e del - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.