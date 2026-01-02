Ciclocross Van Der Poel a segno anche a Baal
Il ciclocross torna protagonista con Mathieu Van Der Poel che, a Baal, conquista la sua settima vittoria consecutiva in questa stagione. Dopo la pausa natalizia, il campione olandese conferma la propria supremazia nel disciplina, mostrando continuità e determinazione. La gara si inserisce nel calendario di inizio anno, sottolineando la costanza di Van Der Poel nel panorama del ciclocross.
Roma, 2 gennaio 2026 - Anno nuovo, vita vecchia: si gira il calendario e Mathieu Van Der Poel riprende da dove aveva lasciato, vincendo nel ciclocross la sua settima gara su altrettante disputate in stagione. La cronaca e le dichiarazioni. L'olandese si è imposto al Trofée Baal 2026, gara facente parte del circuito dell' X20 Trophée e di scena nell'omonimo villaggio belga. Il corridore della squadra da oggi diventata Alpecin-Premier Tech è partito subito a razzo, rompendo gli indugi dopo un giro di assestamento: poi la differenza, fatta principalmente sui tratti misti, quelli più tecnici, la specialità della casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
