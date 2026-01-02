Ciclocross ancora Van Der Poel | ottava vittoria nel giorno dell' infortunio di Van Aert

Mathieu Van Der Poel conferma la sua supremazia nel ciclocross, conquistando l’ottava vittoria consecutiva nell’Exact Cross di Mol. Nonostante l’infortunio di Wout Van Aert, l’olandese mantiene la sua costanza, proseguendo una serie di successi ininterrotta da oltre un anno. Questa affermazione sottolinea la sua continua presenza ai vertici di questa disciplina durante la stagione 2025-2026.

Roma, 2 gennaio 2026 - Tutto ha una fine tranne, evidentemente, la striscia di vittorie di fila di Mathieu Van Der Poel nel ciclocross: con quello nell' Exact Cross di Mol salgono a 8 i successi stagionali dell'olandese in altrettante prove disputate, per una linea di continuità di trionfi che parte addirittura da gennaio 2024. L'altra faccia della medaglia è l'acerrimo rivale Wout Van Aert, che cade e rimedia anche una brutta botta alla caviglia destra. La gara, le dichiarazioni e le condizioni di Van Aert. E dire che forse per la prima volta in questa stagione del fango i due rivali, nonché uomini più attesi, hanno battagliato, con il belga a dare del filo da torcere all'olandese fino a tre giri dal termine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

