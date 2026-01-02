Cibo dagli insetti | stanno fallendo tutte le società del settore
Il settore degli alimenti a base di insetti sta attraversando un momento di difficoltà, con molte aziende che segnalano fallimenti e problemi di sostenibilità. Questa situazione si inserisce in un contesto più ampio di sfide per le alternative proteiche, inclusa quella della carne vegetale, che ancora devono conquistare una quota significativa di mercato. La transizione verso nuove fonti di proteine appare più complessa di quanto si pensasse, evidenziando le criticità di questo settore emergente.
La notizia fa il paio con il fallimento delle aziende che si occupano di produrre finta carne ideata con prodotti vegetali. Si tratta di mode, spesso imposte dalla moda o perfino dalle leggi scritte da burocrati, che però cozzano con la realtà e con le abitudini o le esigenze delle persone. Un po’ come il . L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Leggi anche: La ribellione dei quartieri: perché le «piazze tattiche» stanno fallendo a Milano
Leggi anche: Questi insetti si stanno mangiando i nostri boschi: "Ecco quali spariranno"
Le AZIENDE che producono CIBO da INSETTI CADONO COME MOSCHE Fatturati modesti, debiti ingenti, operai a casa: diverse aziende produttrici di cibo che utilizzavano come materia prima gli insetti, in tante parti del mondo, stanno chiudendo. I motivi son - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.