Cia a Trump | nessun attacco contro Putin Russia insiste | Prove consegnate a Usa
La Cia ha negato di aver pianificato un attacco contro Vladimir Putin, smentendo le affermazioni russe. La Russia, dal canto suo, sostiene di aver consegnato prove agli Stati Uniti a supporto delle proprie accuse. La vicenda resta al centro dell’attenzione internazionale, con tensioni che continuano ad alimentare il dibattito sulle recenti accuse e risposte tra le parti coinvolte.
(Adnkronos) – La Cia smentisce la Russia, non risulta nessun attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin. Mosca però insiste e consegna a Washington prove e dati relativi all’azione: le accuse a Kiev restano, nel caso che non accenna a sgonfiarsi a cavallo di Capodanno, in un momento chiave dei negoziati finalizzati a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede a Russia, Cina e Iran assistenza militare contro "imminenti raid" Usa, ma Trump frena: "Nessun attacco autorizzato"
Leggi anche: Ucraina-Russia, funzionario Usa: "Nessun incontro Trump-Putin nell'immediato"
Concluso l'incontro Trump-Netanyahu in Florida, decisivo per la tregua a Gaza: Molto produttivo - Trump attacca ancora capo della FED Powell: è un pazzo; Trump, raid Usa contro «imbarcazione narcos» nel Pacifico: 2 morti; Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump parla di un molo distrutto e apre una nuova guerra senza prove; Venezuela, clamoroso attacco della Cia: colpito un molo dei narcos. La guerra adesso è vicina.
Cia a Trump: nessun attacco contro Putin. Russia insiste: "Prove consegnate a Usa" - L'intelligence russa consegna dati all'ambasciata americana ... adnkronos.com
La Cia smentisce il Cremlino: nessun attacco alla villa di Putin - Ma dopo le parole di biasimo per la presunta azione di Kiev il presidente Usa ... huffingtonpost.it
Guerra, la Russia accusa l'Ucraina: “I dettagli dell'attacco alla residenza di Putin”. La Cia smentisce - L’Ucraina si stava preparando attentamente all’attacco, poi fallito, alla residenza del presidente Vladimir Putin. msn.com
Eppure c’è fiducia. Le reazioni all’incontro tra Trump e Zelensky. Nessun accordo dall’incontro di Mar-a-Lago, ma Washington parla di passi avanti. L’Europa appoggia il tentativo americano e prepara il confronto sulle garanzie di sicurezza - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.