Cia a Trump | nessun attacco contro Putin Russia insiste | Prove consegnate a Usa

La Cia ha negato di aver pianificato un attacco contro Vladimir Putin, smentendo le affermazioni russe. La Russia, dal canto suo, sostiene di aver consegnato prove agli Stati Uniti a supporto delle proprie accuse. La vicenda resta al centro dell’attenzione internazionale, con tensioni che continuano ad alimentare il dibattito sulle recenti accuse e risposte tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – La Cia smentisce la Russia, non risulta nessun attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin. Mosca però insiste e consegna a Washington prove e dati relativi all’azione: le accuse a Kiev restano, nel caso che non accenna a sgonfiarsi a cavallo di Capodanno, in un momento chiave dei negoziati finalizzati a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

