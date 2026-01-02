Il sindaco Massimo Olivetti ha scelto l’ultimo giorno dell’anno per incontrare i cittadini e fare gli auguri. Nel suo intervento a Palazzo comunale, ha ripercorso i momenti più significativi della sua sindacatura, tra cui l’alluvione del 15 settembre 2022. Ha sottolineato come la comunità abbia saputo reagire con determinazione, grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, tra cui la Caritas, esempio di solidarietà e resilienza.

Ha scelto l’ultimo giorno dell’anno per mandare incontrare i cittadini e fare gli auguri. Il sindaco Massimo Olivetti, a Palazzo comunale, ha ripercorso fin dagli esordi l’avvio di questa sindacatura e dei difficili momenti come quello dell’ alluvione del 15 settembre 2022: "E’ una città che ha saputo rialzarsi, senza piangersi addosso, ed è stato possibile grazie alla forza di questa popolazione, alle associazioni, un esempio è la Caritas, che hanno saputo soccorrere chi era in difficoltà. Grazie alle forze dell’ordine e ai tantissimi volontari che si sono messi a servizio dell’emergenza". Ha parlato del turismo come leva economica della città: "Nessun turismo mordi e fuggi, o almeno non solo quello, visto che la media è di 4 giorni e mezzo di permanenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ci siamo rialzati anche grazie al turismo"

Leggi anche: Tuttosport – “L’Atletico Madrid? Dopo un ko noi ci siamo sempre rialzati”

Leggi anche: Il day after delle gioiellerie: "Ci siamo subito rialzati. Sicurezza Esp da rivedere"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ci siamo rialzati anche grazie al turismo.

"Ci siamo rialzati anche grazie al turismo" - Il sindaco Olivetti ha fatto il punto dei quasi 5 anni di governo: "La promozione e gli eventi ci hanno aiutato dopo l’alluvione" ... ilrestodelcarlino.it