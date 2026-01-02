Ci pensa Leao il Milan vince a Cagliari 1-0
Il Milan si impone a Cagliari con un gol di Leao, mantenendo la testa della classifica. In attesa delle altre partite, i rossoneri consolidano la posizione di vertice. È l’esordio di Fullkrug e una vittoria importante per la squadra di Pioli, che si conferma tra le protagoniste del campionato.
Aspettando le altre gare, rossoneri da soli in testa. Esordio per Fullkrug CAGLIARI - Basta un gol del rientrante Leao al Milan per espugnare il campo del Cagliari. Dopo un primo tempo incolore, è la rete del portoghese in avvio di ripresa a lanciare i sette volte campioni d'Europa verso una vittori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
