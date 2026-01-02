Chiusure in serie | Quale futuro per le Casette?

Quale futuro per le casette di Macerata? La città, conosciuta per le sue vie storiche, si trova di fronte a cambiamenti significativi dovuti a interventi urbanistici e rinnovamenti. Questa trasformazione solleva domande sulla conservazione del patrimonio e sul futuro di spazi che hanno accompagnato la storia locale. È importante riflettere su come preservare l’identità della città mentre si affrontano le esigenze di sviluppo e modernizzazione.

"Una delle vie più affascinanti di Macerata è oggi messa a dura prova da uno “ sventramento funzionale ” che sembra spingerla verso un inesorabile autunno di pietra". È l’allarme lanciato da Alessandro Savi, della lista civica "L’altra Macerata", con riferimento a corso Cairoli e al quartiere Casette. "In questo insediamento di artigiani e ceti popolari è fiorito, nel tempo, un centro commerciale naturale unico, dove alcune insegne vantano ancora oggi una storia ultracentenaria. Eppure, cadono le funzioni, chiudono i caveau, migrano i documenti: resta il guscio di un borgo costretto a imparare a respirare nel silenzio dei suoi giganti che se ne vanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

