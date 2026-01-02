Con la conclusione dell’Anno Santo, il vescovo invita a mantenere salda la speranza. Anche dopo la chiusura delle basiliche, possiamo continuare ad aprire il nostro cuore a Dio, confidando nella sua presenza e nel suo amore incondizionato. Un gesto di fede e di fiducia che ci accompagna nel quotidiano, rinnovando l’impegno a vivere con speranza e serenità.

Se anche finisce l’Anno Santo e si chiudono le porte delle basiliche, noi possiamo sempre spalancare la porta del nostro cuore al Signore e affidarci a lui, "che ci conosce nel profondo e ci ama sempre". È il messaggio con cui l’arcivescovo Erio Castellucci ha suggellato ufficialmente il Giubileo della speranza nell’ arcidiocesi di Modena. La cerimonia si è tenuta mercoledì sera all’ Abbazia di Nonantola, in coincidenza con la solennità di San Silvestro, il Papa che nel 325 ratificò gli esiti del Concilio di Nicea, promulgando anche il cosiddetto ‘Simbolo Niceno’, ovvero il Credo che viene recitato in tutte le Messe: le sue spoglie sono custodite proprio a Nonantola fin dall’VIII secolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiuso l’Anno Santo, il vescovo: "Ora manteniamo senza vacillare la professione della speranza"

Leggi anche: Concluso l'Anno Giubilare, il vescovo Corazza: "Restano aperte le porte della speranza"

Leggi anche: Nuovo anno, il messaggio di speranza del vescovo Corazza: "La pace è possibile"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chiuso l’anno del Giubileo | Occasione di rinnovamento per chi si è messo in cammino.

Il vescovo ha chiuso la Porta Santa: il Giubileo a Brescia è terminato - In Cattedrale l’epilogo dell’anno del Guibileo, segnato dalla carità e dall'invocazione per la pace: a Roma le porte sante delle basiliche si chiuderanno entro l’Epifania ... giornaledibrescia.it