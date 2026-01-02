Chiuso l’anno del Giubileo | Occasione di rinnovamento per chi si è messo in cammino

Si è concluso domenica 28 dicembre, nel periodo natalizio, il Giubileo 2025 nella Diocesi di Gubbio. Un momento di riflessione e rinnovamento per chi ha scelto di intraprendere un cammino spirituale durante questa occasione speciale. La chiusura rappresenta un’opportunità per consolidare i percorsi di fede e rinnovare l’impegno personale e comunitario.

Si è chiuso domenica 28 dicembre, nel cuore del tempo di Natale, il Giubileo 2025 nella Diocesi di Gubbio. Un Anno santo vissuto intensamente dalle comunità diocesane, che hanno attraversato le chiese giubilari di San Francesco e Sant'Ubaldo a Gubbio e la collegiata di Santa Maria della Reggia a Umbertide come luoghi di pellegrinaggio, riconciliazione, ascolto della Parola e catechesi. Il momento culminante è stato la solenne celebrazione di chiusura, presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini nella cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo, domenica alle ore 17, alla presenza di numerosi fedeli.

