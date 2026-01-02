Chiude lo storico forno L’appello ai giovani | Fate ancora questo mestiere
Il forno di via del Popolo a Città di Castello ha chiuso definitivamente le sue porte, segnando la fine di un’importante tradizione locale. Chiuso il 31 dicembre 2025, rappresenta una perdita per la memoria storica della comunità. L’appello ai giovani è di continuare a tramandare questo mestiere, conservando il valore di un’attività artigianale fondamentale per il territorio e la sua identità.
Città di Castello, 2 gennaio 2026 – Il 2025 si è portato via con sé un pezzo di storia della città: mercoledì 31 dicembre si è abbassata per sempre la serranda del forno di via del Popolo. Finisce un’era durata cinquant’anni guidata da Sandro Castellani, conosciuto da tutti come “Bombolino“ e dalla sua famiglia. “Lancio da qui un appello ai giovani: intraprendete questo mestiere duro, ma ricco di soddisfazioni e valori che non hanno prezzo!”. Con queste parole cariche di significato, ha scelto di congedarsi dalla sua storica attività in via del Popolo a Città di Castello. “Ho imparato il mestiere lavorando sodo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
