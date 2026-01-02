Chiude lo storico forno L’appello ai giovani | Fate ancora questo mestiere

Il forno di via del Popolo a Città di Castello ha chiuso definitivamente le sue porte, segnando la fine di un’importante tradizione locale. Chiuso il 31 dicembre 2025, rappresenta una perdita per la memoria storica della comunità. L’appello ai giovani è di continuare a tramandare questo mestiere, conservando il valore di un’attività artigianale fondamentale per il territorio e la sua identità.

