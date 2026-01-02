Chiude la Caffettiera di Piazza dei Martiri fine di un' epoca

Chiude la Caffettiera di Piazza dei Martiri, un locale che per oltre 30 anni ha rappresentato un punto di riferimento per vip, imprenditori e professionisti. Con il suo stile raffinato e un’atmosfera distintiva, è stato un simbolo di eleganza e tradizione nel panorama cittadino. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un ricordo di un luogo che ha contribuito a definire il gusto e la cultura locale.

E' stato per oltre 30 anni ritrovo di vip, imprenditori e professionisti, simbolo di eleganza e lusso. La Caffettiera di piazza dei Martiri non era solo un bar ma un'icona.   Aperto nel 1982, il locale è sempre appartenuto alla famiglia Campajola. Subito dopo la Befana le chiavi passeranno a. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

