Chieti accoglie la fiamma olimpica | 29 tedofori per la staffetta verso Milano-Cortina 2026
Oggi a Chieti si svolge la tappa della staffetta della fiamma olimpica, simbolo dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Trenta tedofori portano avanti il percorso, sottolineando l’importanza dello sport e della condivisione di valori universali. L’evento rappresenta un momento di partecipazione e di integrazione, in preparazione ai prossimi appuntamenti olimpici.
Sarà una giornata all’insegna dello sport e dell’emozione quella di oggi a Chieti, dove nel pomeriggio farà tappa la fiamma olimpica in viaggio verso i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.A portarla per le strade della città saranno 29 tedofori, con un cambio ogni 200 metri. Tra loro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
