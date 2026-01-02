Chiesa Juve la pista si accende per il ritorno dell’ex Fiorentina a Torino | occhio alla concorrenza in Serie A C’è l’interesse della big ecco quale

La Juventus valuta concretamente il ritorno di Federico Chiesa, con l’interesse di alcuni club di Serie A. La possibilità di riaccogliere l’ex Fiorentina coinvolge anche la concorrenza di altre squadre della massima divisione italiana. La strategia bianconera si basa anche sull’influenza di Luciano Spalletti, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel convincere il giocatore a tornare a Torino.

Chiesa Juve, i bianconeri puntano sul fattore Spalletti per superare la concorrenza giallorossa di Gian Piero Gasperini. Il futuro di Federico Chiesa potrebbe tingersi nuovamente dei colori della Serie A dopo la parentesi poco fortunata al Liverpool. L’attaccante classe 1997, finito ai margini del progetto tecnico dei “Reds”, è diventato l’oggetto del desiderio di un mercato invernale che si preannuncia rovente. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, oltre al clamoroso interesse per un ritorno alla Juventus, si sarebbe mossa con decisione anche la Roma. Il club capitolino avrebbe già avviato i primi contatti con la dirigenza inglese per sondare la disponibilità a un trasferimento immediato, profilando una sfida di alto livello per riportare il calciatore in Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Chiesa-Juventus, ritorno possibile? Il retroscena su Spalletti accende il mercato.

