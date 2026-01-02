Chiesa esitante sul Napoli | non vuole lasciare la Premier League con l’impressione di una sconfitta Schira

Il Napoli sta valutando l'acquisto di Federico Chiesa come rinforzo per il 3-4-3, ma il giocatore è ancora indeciso tra rimanere in Premier League o tornare in Italia. La scelta di Chiesa potrebbe influenzare le strategie future del club, che desidera rafforzare la rosa senza apparire in modo negativo in vista delle prossime competizioni. La decisione rimane aperta e dipenderà da vari fattori, tra cui le opportunità offerte e le valutazioni personali del calciatore.

Il Napoli cerca rinforzi esterni per il 3-4-3 e punta con interesse su Federico Chiesa, considerato da Conte il miglior giocatore italiano nel ruolo, anche se il giocatore è indeciso tra restare in Inghilterra o tornare in Italia. Chiesa sarebbe utile al Napoli. Ecco quanto riportato da Nico Schira sul suo canale YouTube: “Il Napoli è al centro di diverse valutazioni sul mercato, soprattutto per quanto riguarda gli esterni offensivi. La sensazione è che, più di un centrocampista, al club azzurro serva almeno un altro esterno d’attacco, considerando l’assetto tattico con il 3-4-3, che richiede due interpreti offensivi sulle corsie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

