Chiesa alla Roma? Quella rivale prova a rompere gli indugi e beffare la squadra giallorosso

La Juventus si prepara a riaccogliere Federico Chiesa, protagonista di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Liverpool. La Roma, rivale storica, osserva con attenzione questa possibile operazione, che potrebbe cambiare gli equilibri delle squadre. La trattativa si sviluppa in un clima di attesa e strategia, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e mantenere competitivo il campionato italiano.

Chiesa e Serie A: la Juventus sfida la Roma per il ritorno dell’attaccante Il futuro di Chiesa potrebbe tornare a colorarsi dei toni della Serie A dopo la difficile parentesi al Liverpool. L’attaccante classe 1997, rimasto ai margini del progetto tecnico dei “Reds”, è diventato uno dei protagonisti del mercato invernale. Oltre al possibile ritorno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

