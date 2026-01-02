Chiara Rabbi tra ansia e attacchi di panico lo sfogo social | Mi sento una fallita

Da bollicinevip.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Rabbi, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, condivide sui social il suo percorso di lotta contro ansia e attacchi di panico. Attraverso uno sfogo sincero, l’ex corteggiatrice racconta le difficoltà emotive che affronta, evidenziando il percorso di consapevolezza e le sfide quotidiane. Un messaggio di apertura e fragilità che invita alla riflessione sul tema della salute mentale.

Sui social Chiara Rabbi parla della sua forte ansia, l’ex corteggiatrice svela come si sente. Dai telespettatori si è fatta conoscere a  Uomini e Donne, dal programma Chiara Rabbi era uscita insieme a Davide Donadei. Dopo il loro addio in molti speravano in una riconciliazione che però non c’è stata. Storia Ig di Chiara Rabbi (Screen Ig stories @chiarageme) Oggi l’influencer continua ad essere seguita e apprezzata dai suoi affezionati fan, nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale ha parlato della forte ansia che prova. Tra le varie cose ha detto: “Volevo parlarvi un po’ della mia ansia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

chiara rabbi tra ansia e attacchi di panico lo sfogo social mi sento una fallita

© Bollicinevip.com - Chiara Rabbi tra ansia e attacchi di panico, lo sfogo social: “Mi sento una fallita”

Leggi anche: Uomini e Donne, l'ex tronista Lavinia Mauro torna a parlare sui social dell'ansia e degli attacchi di panico

Leggi anche: “Mio figlio mi ha denunciata. Non mi sento più mamma”: lo sfogo di Corinne Clery a Verissimo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi si racconta senza filtri: Mi sento una fallita, sto vivendo un brutto momento.

chiara rabbi ansia attacchiChiara Rabbi: “Mi sento una fallita, mi vedo brutta e incapace”/ Amaro sfogo dell’ex Uomini e Donne - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi, si lascia andare ad uno sfogo sul momento difficile che sta vivendo. ilsussidiario.net

chiara rabbi ansia attacchiUomini e Donne, duro sfogo di Chiara Rabbi: “Mi sento una fallita” - Non ci capisco più niente” Chi si ricorda di Chiara Rabbi, ex di Davide Donadei che si è ritrovato in mezzo al casino di ... msn.com

chiara rabbi ansia attacchiUomini e Donne, Chiara Rabbi si racconta senza filtri: "Mi sento una fallita, sto vivendo un brutto momento" - Ansia e attacchi di panico: lo sfogo dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Chiara Rabbi. comingsoon.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.