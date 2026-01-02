Chiara Rabbi tra ansia e attacchi di panico lo sfogo social | Mi sento una fallita

Chiara Rabbi, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, condivide sui social il suo percorso di lotta contro ansia e attacchi di panico. Attraverso uno sfogo sincero, l’ex corteggiatrice racconta le difficoltà emotive che affronta, evidenziando il percorso di consapevolezza e le sfide quotidiane. Un messaggio di apertura e fragilità che invita alla riflessione sul tema della salute mentale.

Sui social Chiara Rabbi parla della sua forte ansia, l'ex corteggiatrice svela come si sente. Dai telespettatori si è fatta conoscere a Uomini e Donne, dal programma Chiara Rabbi era uscita insieme a Davide Donadei. Dopo il loro addio in molti speravano in una riconciliazione che però non c'è stata. Oggi l'influencer continua ad essere seguita e apprezzata dai suoi affezionati fan, nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante il quale ha parlato della forte ansia che prova. Tra le varie cose ha detto: "Volevo parlarvi un po' della mia ansia.

Ho paura di non essere all’altezza di quello che faccio perché gli altri lo fanno meglio. Vorrei vedermi come la grande maggioranza di voi mi vede, io non riesco, mi vedo brutta, incapace, non realizzata in nulla. " Chiara Rabbi ha deciso di raccontarsi senza filt - facebook.com facebook

