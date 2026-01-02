Chianciano sicurezza stradale Verbali e multe | ecco il bilancio

Nel Comune di Chianciano Terme, fino al 20 dicembre, sono stati accertati verbali e multe per un totale di 150.900 euro relativi a infrazioni del codice della strada. Questa attività mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade e a promuovere comportamenti corretti tra gli utenti della strada. Analizzare i dati e le azioni intraprese permette di comprendere l’efficacia delle misure adottate e di pianificare interventi futuri.

Verbali e multe per 150.900 euro al 20 dicembre accertati dal comune di Chianciano Terme per infrazioni al codice della strada. Incassate multe per euro 65.212, quindi adesso partiranno 107 accertamenti ad automobilisti per un totale di 80.000 euro. Questa analisi, fotografata con una determina del responsabile del servizio della polizia municipale Marco Bardelli, porta anche ad incrementare, alla stessa data il totale dei proventi delle sanzioni al codice della strada per l'esercizio 2025 di ulteriore 70.900 euro. Inizialmente il Comune aveva previsto, sul capitolo di bilancio dedicato, un accertamento di 80.

Sicurezza stradale. Più incidenti e boom di verbali - Sul versante della sicurezza stradale però resta alta la soglia di attenzione in zona industriale e sulle colline. lanazione.it

