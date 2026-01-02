Chi viene penalizzato dalla manovra? Il Pd Ferrara riflette sulla legge di bilancio 2026

Il Partito Democratico di Ferrara analizza gli effetti della legge di bilancio 2026, ponendo l’attenzione sui possibili impatti negativi per alcune categorie. In particolare, consiglieri come Elisa Galuppi e Giuseppe Lagrasta evidenziano le aree che rischiano di essere penalizzate dalla manovra. Questa riflessione intende offrire un quadro chiaro e obiettivo sulle conseguenze economiche e sociali della legge, favorendo un confronto informato.

Chi viene penalizzato da questa manovra (intesa come legge di bilancio nazionale 2026)? E' la domanda che, ad inizio anno, si pone il Partito Democratico di Ferrara che – nelle figure dei consiglieri Elisa Galuppi e Giuseppe Lagrasta, della 'Missione salute e welfare' – mette nero su bianco una.

Misiani: "Il governo riscrive la manovra nel caos". Ecco chi viene più penalizzato dalle nuove misure - Il responsabile economico del Partito democratico, boccia la manovra del governo Meloni: "Senza visione e senza strategia". today.it

Manovra, Nicita (PD): “Il Governo penalizza la Sicilia” - Il senatore Antonio Nicita esprime il proprio rammarico, partendo dalla ” bocciatura della proposta, assolutamente ragio ... siracusaoggi.it

Legge di Bilancio 2026, PACIFICO: passi avanti, ma il lavoro pubblico resta penalizzato È confermata la riduzione dell’aliquota fiscale al 33%, come richiesto dai sindacati, e viene introdotta la tassazione agevolata al 15% su 800 euro di salario accessorio per - facebook.com facebook

