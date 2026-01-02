Chi sono i 6 ragazzi italiani dispersi La disperazione delle famiglie | Forse sono tra i feriti non identificati aiutateci a trovarli

Sei giovani italiani risultano dispersi, suscitando grande preoccupazione tra le famiglie. La madre di uno dei ragazzi di Bologna chiede aiuto: «Aiutatemi a trovare Giovanni. Un suo amico ha detto che sono scappati insieme, ma poi l’ha perso di vista». La speranza delle famiglie è che i loro cari possano essere tra i feriti non ancora identificati o rintracciati, e chiedono supporto per ritrovare i propri figli.

La madre di un disperso di Bologna: «Aiutatemi a trovare Giovanni. Un suo amico mi ha detto che sono scappati insieme e però poi l'ha perso di vista». Sono 47 i morti nella strage di Capodanno in Svizzera, 115 i feriti: "Anche 6 italiani dispersi, altri sono feriti". Il rogo di Crans-Montana innescato da una candela. Ci sono 16 ragazzi italiani dispersi e 15 feriti. Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; I nomi dei dispersi italiani e dei ricoverati dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Musumeci, al momento notizie certe 6 italiani dispersi e 13 ricoverati; Crans-Montana, in coma una 16enne milanese. Gravemente ustionato un amico. La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. "Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare" - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera.

I nomi dei 6 ragazzi italiani dispersi a Crans-Montana. La disperazione delle famiglie: «Aiutateci a trovarli, forse sono fra i feriti non identificati» - Un suo amico mi ha detto che sono scappati insieme e però poi l'ha perso di vista»

Sei gli italiani dispersi, ecco chi sono - Lo ha riferito l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado, precisando di non aver ancora ricevuto dalle autorità svizzere la lista ufficiale dei dispersi

In Svizzera sono almeno quarantasette i ragazzi morti (e un centinaio di feriti gravi) a causa di un'esplosione che ha devastato un bar sotterraneo nella località sciistica alpina di Crans-Montana. Un luogo di festa si è trasformato nell'infer

La strage dei ragazzi: alcuni dei feriti non sono ancora stati identificati. In collegamento telefonico a #QUartoGrado il Vicepremier Antonio #Tajani

