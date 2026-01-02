chi era victoria la figlia di tommy lee jones morta a 34 anni

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata senza vita in un hotel di lusso a San Francisco durante la notte di Capodanno. La sua morte a 34 anni ha suscitato grande cordoglio, attirando l’attenzione sulla difficile realtà delle famiglie di personaggi pubblici. Le circostanze dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

Victoria Jones, figlia dell’attore premio Oscar Tommy Lee Jones, è stata trovata morta nella notte di Capodanno in un hotel di lusso a San Francisco, in California. La notizia, inizialmente diffusa dal portale di gossip TMZ, ha trovato rapida conferma nelle dichiarazioni delle autorità locali. Chi era Victoria Jones: la carriera sulle orme del padre. Nel panorama di Hollywood, i “figli d’arte” spesso scelgono percorsi diametralmente opposti a quelli dei genitori: alcuni cercano ossessivamente la luce dei riflettori, altri preferiscono muoversi nell’ombra, costruendo una carriera fatta di nicchie e discrezione. 🔗 Leggi su Dilei.it

