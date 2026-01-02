Chi era Santa Francesca Cabrini l’italiana che attraversò 28 volte l’Atlantico e cambiò per sempre la vita dei migranti

Santa Francesca Cabrini, nata nel 1850 in provincia di Lodi, è stata una religiosa italiana nota per il suo impegno a favore dei migranti. Attraversò l’Atlantico 28 volte, dedicando la sua vita a migliorare le condizioni di chi cercava una nuova vita oltre oceano. La sua opera ha avuto un impatto duraturo sulla tutela dei diritti degli emigranti e sulla promozione dell’assistenza umanitaria.

Maria Francesca Cabrini nacque il 15 luglio 1850 a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, penultima di undici figli in una famiglia contadina. La sua esistenza avrebbe potuto seguire il corso ordinario di tante ragazze dell'epoca, eppure questa donna minuta e di salute cagionevole si trasformò in una delle figure più straordinarie della storia dell'emigrazione italiana. Diplomata maestra elementare, Francesca maturò fin da giovane una vocazione religiosa che inizialmente sembrò destinata a infrangersi. La sua richiesta di entrare in convento, infatti, venne rifiutata proprio a causa della sua salute fragile.

