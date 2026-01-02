Chi era l'uomo ucciso da un petardo illegale a Roma nella sua auto trovato un altro ordigno pericoloso

Un uomo di 63 anni è deceduto ad Acilia, Roma, a causa dell'esplosione di un ordigno artigianale nella sua auto. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti un altro dispositivo simile, considerato pericoloso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sugli eventuali legami con attività illecite legate ai petardi illegali.

Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma: l’ordigno clandestino era stato acquistato dal figlio - Un uomo di circa 60 anni è morto ad Acilia (Roma) a seguito dell'esplosione del petardo che gli è scoppiato in mano, amputandogli l'arto superiore ... fanpage.it

Acilia, ucciso dallo scoppio di un petardo: muore 63enne - Un uomo è morto questa sera ad Acilia, alla periferia di Roma, a causa dell'esplosione di un petardo in strada. tg24.sky.it

Roma, tragedia di fine anno: uomo ucciso dallo scoppio di un petardo Link dell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

