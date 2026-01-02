Chi era l'uomo ucciso da un petardo illegale a Roma nella sua auto trovato un altro ordigno pericoloso
Un uomo di 63 anni è deceduto ad Acilia, Roma, a causa dell'esplosione di un ordigno artigianale nella sua auto. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti un altro dispositivo simile, considerato pericoloso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sugli eventuali legami con attività illecite legate ai petardi illegali.
L'uomo di 63 anni morto per l'esplosione di un ordigno artigianale ad Acilia ne aveva anche un altro uguale. Caccia ai rivenditori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma: l’ordigno clandestino era stato acquistato dal figlio
Leggi anche: Ion Botnari ucciso dallo scoppio di un petardo artigianale. Sequestrato un altro "botto" nella sua auto
