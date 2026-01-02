Chi è Tahirys Dos Santos 19 anni il calciatore del Metz rimasto gravemente ustionato nell’incendio di Crans-Montana

Tahirys Dos Santos, 19 anni, calciatore del FC Metz, è stato coinvolto nell’incendio di Crans-Montana, riportando gravi ustioni. Il giovane difensore sta ricevendo cure intensive e le sue condizioni sono monitorate con attenzione. La comunità calcistica italiana e internazionale si stringe attorno a lui in questo momento difficile.

Il mondo del calcio segue con angoscia le condizioni di Tahirys Dos Santos, giovane e promettente difensore del FC Metz, rimasto gravemente ferito nel devastante incendio scoppiato nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Una tragedia di proporzioni enormi, che ha provocato oltre 40 vittime, decine di feriti e che ha sconvolto anche il panorama sportivo europeo. Gravi ustioni e trasferimento d'urgenza in Germania. Dos Santos, 19 anni, terzino sinistro cresciuto nel vivaio del Metz e già entrato nel giro della prima squadra di Ligue 1, si trovava nel locale quando si è sviluppato l'incendio. Tahirys Dos Santos (FC Metz) grièvement blessé dans l'incendie de Crans-Montana. Incendio a Crans-Montana, tra i feriti anche Tahirys Dos Santos del Metz - Montana (Svizzera) c'è anche un calciatore francese: si tratta di Tahirys Dos Santos, terzino sinistro classe 2006 del Metz B, già convocato anche nella prima squad ...

Incendio a #CransMontana, tra i feriti anche Tahirys Dos Santos del Metz #SkySport x.com

Tahirys Dos Santos era uno dei ragazzi che stava festeggiando la notte di Capodanno a Crans-Montana nel locale “Le Constellation”, quando è divampato l’incendio che ha causato la morte di poco meno di 50 ragazzi - facebook.com facebook

