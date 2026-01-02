Chi è l’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli | svolta nel giallo di via Paruta a Milano

L’uomo indagato per la morte di Aurora Livoli a Milano è attualmente in custodia cautelare, ma per un reato diverso, ovvero una tentata rapina avvenuta poco prima dell’incidente di via Paruta. La sua posizione sarà chiarita nel corso delle indagini che cercano di fare luce sulle circostanze della tragica vicenda che ha coinvolto la giovane diciannovenne.

Milano, 2 gennaio 2025 – Si trova già in carcere, ma non per la morte di Aurora Livoli bensì per una tentata rapina compiuta alla fermata Cimiano del metrò pochi minuti prima di incontrare la diciannovenne la sera del 28 dicembre. Il cinquantasettenne peruviano è stato fermato due giorni dopo, la sera del 30 dicembre. L'uomo risulta anche indagato per omicidio nell'inchiesta sul decesso di Aurora, anche se l'autopsia, in corso all'istituto di medicina legale di piazzale Gorini, non ha ancora stabilito se la ragazza sia stata uccisa o se sia morta per altre cause. Il blitz a Cimiano. Secondo le prime informazioni, il sudamericano avrebbe aggredito una donna alla stazione Cimiano della metropolitana verde per cercare di rapinarla.

