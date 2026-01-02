Chi è Giovanni Tamburi scomparso a Crans-Montana | l’indizio della catenina con la Madonnina e il papà imprenditore

Giovanni Tamburi, giovane di 16 anni originario di Bologna, è scomparso a Crans-Montana dalla notte di Capodanno. Tra gli indizi, una catenina con la Madonnina e il ricordo del padre imprenditore. La famiglia e le autorità sono impegnate nelle ricerche per trovare il ragazzo e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Bologna, 2 gennaio 2026 – Di Giovanni Tamburi, bolognese di 16 anni, non si hanno più notizie dalla tragica notte di Capodanno a Crans-Montana. Il ragazzo era in vacanza col padre Giuseppe, imprenditore bolognese che possiede una casa in Svizzera, dove spesso la famiglia trascorre le vacanze natalizie. Tamburi mercoledì sera è andato a festeggiare a Le Constellation, il locale andato a fuoco. Poi un incendio ha causato la morte di 47 ragazzi, mentre altri 112 sono feriti. Una vita appesa tra angoscia e speranza. Ieri l'appello della madre: "Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi non l'ha più visto", racconta la madre Carla Masiello, rimasta a Bologna.

