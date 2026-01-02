Chi è Gianni il 19enne che ha salvato i suoi coetanei | Anche i pompieri piangevano

Gianni, 19 anni, studente di ingegneria meccanica al primo anno, si trovava a Crans-Montana la notte del 31 dicembre, quando ha messo in atto un gesto di coraggio che ha salvato i suoi coetanei. La sua prontezza e determinazione hanno fatto la differenza in un momento difficile, lasciando un segno di grande umanità. La vicenda ha toccato anche i soccorritori, che hanno riconosciuto in lui un vero esempio di altruismo.

Gianni ha 19 anni, è uno studente di ingegneria meccanica al primo anno, e la tragica notte del 31 dicembre si trovava a Crans-Montana. Non era nel locale Le Constellation andato a fuoco, fortunatamente, ma si trovava nelle sue immediate vicinanze e infatti ha potuto udire distintamente il boato delle esplosioni. Non ci ha pensato un attimo ed è corso verso il bar, dove si sarebbe dovuta trovare anche una sua amica che, fortunatamente, era in ritardo. " Non potrò mai vedere nulla di peggio di quella notte ", ha dichiarato al quotidiano svizzero " 20 Minuti ". Quando lui raggiunge il locale non c'erano ancora i soccorsi, non era arrivata la polizia, c'erano solo le fiamme e anime disperate che cercavano di mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

