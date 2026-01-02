Chi abbiamo visto in quel bar Crans Montana i retroscena dopo la tragedia

Dopo il tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana, emergono dettagli sui testimoni e sui retroscena dell’accaduto. Questo evento ha suscitato grande dolore e attenzione, portando a un’analisi delle circostanze e delle risposte locali. Di seguito, si approfondiscono i fatti noti e le testimonianze raccolte nei giorni successivi alla tragedia.

Il mondo intero è ancora sotto choc per il tragico incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel bar “Le Constellation” di Crans-Montana. Il rogo, scoppiato durante i festeggiamenti all’interno del locale, ha causato almeno 47 morti e oltre 115 feriti, molti in condizioni gravissime, e ha trasformato una notte di festa in una delle più drammatiche emergenze degli ultimi anni in Europa. Le autorità svizzere stanno proseguendo le operazioni di identificazione delle vittime: il processo è lungo e complesso a causa delle gravi ustioni riportate da molte persone, e i soccorritori temono che il bilancio definitivo possa peggiorare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Chi sono i proprietari del bar di Crans-Montana dove è avvenuta la strage

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Molti amici erano là dentro». Le voci dei ragazzi che si sono salvati dal labirinto in fiamme; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti; La lunga notte di dolore tra i milanesi in vacanza a Crans-Montana: “Ho visto ragazzi in fiamme”; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi.

Gravellona, i clienti del bar: «L’abbiamo visto puntare contro di noi, siamo scappati» - C’erano almeno una quindicina di persone fuori dal bar, ad assistere a una scena che con tutta probabilità non dimenticheranno facilmente. laprovinciapavese.gelocal.it

Un commento necessario, dopo aver visto quello che abbiamo visto - facebook.com facebook

Abbiamo visto un'incredibile coppa Italia vinta a sorpresa, ma con merito, da Trento. Abbiamo visto Nik Melli alzare finalmente l'Eurolega al cielo, col Fenerbahce. Abbiamo visto l'esplosione di Shai Gilgeous-Alexander e un titolo NBA vinto da Oklahoma, squa x.com