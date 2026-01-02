Chevalier al Psg è tornato in prima linea l’infortunio di Safonov l’ha rimesso in pista

Lucas Chevalier è tornato a essere nel giro della prima squadra del Paris Saint-Germain, a seguito dell'infortunio di Safonov. Dopo una fase di adattamento e alcune difficoltà, il portiere francese si prepara a riprendere il ruolo di titolare, offrendo nuove possibilità per la formazione parigina. La sua reintegrazione rappresenta un elemento importante nel reparto portieri del club in questa fase della stagione.

Lucas Chevalier è pronto a riconquistare il suo posto da titolare nel Psg dopo una prima parte di stagione non semplice. Ricordiamo che è arrivato dal Lille per 40 milioni per sostituire Gigio Donnarumma. Chevalier pronto a rientrare col Psg. Le Parisien scrive: È in Alta Savoia che Lucas Chevalier si è preso del tempo, durante le vacanze di Natale, di riossigenarsi e ricaricare le batterie, circondato dalla sua famiglia e dalla sua compagna. Una pausa prima di rituffarsi nella sua vita quotidiana da primo portiere del Psg. Un ritorno alla normalità per lui dopo le ultime settimane turbolente segnate da un mese di dicembre trascorso in infermeria e poi in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

