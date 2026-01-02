Chelsea Maresca non è più l’allenatore | l’annuncio

Il Chelsea ha comunicato ufficialmente la separazione con l’allenatore Enzo Maresca. Dopo un periodo di valutazioni, la società ha deciso di interrompere il rapporto con il tecnico italiano, come riportato anche dalla BBC. Questa decisione rappresenta un momento di cambiamento per la squadra, che ora si prepara a definire il proprio futuro sotto una nuova guida tecnica.

(Adnkronos) – Enzo Maresca via dal Chelsea. L’allenatore italiano lascia i blues, come annuncia la società in una nota riportata dalla Bbc. Il manager e il club londinese si separano dopo il pareggio casalingo del Chelsea contro il Bournemouth. I londinesi, che 6 mesi fa hanno vinto il Mondoale per club, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 7 partite di Premier League precipitando in quinta posizione. Maresca non sarà in panchina nel prossimo match di campionato contro il Manchester City. “Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club credono che un cambiamento dia alla squadra la migliore possibilità di rimettere in carreggiata la stagione”, rende noto il Chelsea. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche: Maresca non è più l'allenatore del Chelsea

Leggi anche: Guardiola: «Il Chelsea ha perso un allenatore incredibile come Maresca, so che vi siete stufati di me»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Maresca non è più l' allenatore del Chelsea.

Chelsea-Psg 3-0: capolavoro di Maresca, Palmer da 10 in pagella. Batosta inaspettata per i francesi - E alla fine, nella lotta tra Davide contro Golia, questa volta Davide ha vinto, anzi, ha stravinto. ilmessaggero.it

Il tocco italiano del Chelsea: da Vialli a Maresca, una storia di successi azzurri con i Blues - Quando Enzo Maresca ha alzato al cielo il trofeo del Mondiale per Club con il Chelsea, sconfiggendo nettamente il PSG campione d'Europa nella finale del MetLife Stadium, ha scritto l’ennesimo capitolo ... sportmediaset.mediaset.it

"La nostra identità c'è": Maresca e il Chelsea ancora a caccia della scintilla - Il Chelsea che a inizio stagione aveva sorpreso anche lui, quello che a suon di risultati positivi era diventato la seconda forza della Premier ... gazzetta.it

Sull'esonero di Capodanno, quello di Enzo #Maresca da allenatore del #Chelsea, si è espresso, non in pieno accordo con la società inglese, il nostro Fabrizio Biasin. #Biasin: «Sembrava che il Chelsea fosse uscito dalle dinamiche senza senso degli ulti - facebook.com facebook

#Fabregas risponde ai rumor dalla Premier: "Io al #Chelsea dopo #Maresca Vi svelo le mie intenzioni" x.com