Che emozione Chopin Il 2026 sarà un anno pieno di grandi sfide

Martina Meola, giovane pianista milanese nata nel 2012, si distingue per la sua sensibilità e dedizione musicale. A soli 13 anni, ha già ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Alkan 2025 e il Concorso Jeune Chopin di Lugano. Il suo talento promette un futuro ricco di sfide e successi nel mondo della musica, mentre il 2026 si prepara a essere un anno di grandi opportunità e crescita.

A soli 13 anni le mani di Martina Meola raccontano già una storia di musica e dedizione. Pianista sensibile e talentuosa, nata a Milano nel 2012, è vincitrice del Premio Alkan 2025 e del Concorso Jeune Chopin di Lugano. Ad ascoltarla la presidente della giuria Martha Argerich che l'ha invitata ad esibirsi alla chiusura del festival Le Piano Symphonique di Lucerna il 17 gennaio. Cosa significa suonare davanti a una delle maggiori pianiste della nostra epoca? "Esibirmi davanti all'immensa Martha Argerich, un mio mito, è un onore, un privilegio e una rara occasione. Suonare sapendo che lei mi stava ascoltando è stata un' esperienza fantastica che non scorderò mai.

