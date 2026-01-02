Che cosa mangeremo nel 2026? Il nostro sondaggio annuale Quarta puntata | l’ingrediente dell’anno

Nel nostro consueto sondaggio annuale, analizziamo le tendenze alimentari previste per il 2026. In questa quarta puntata, ci concentriamo sull’ingrediente che potrebbe caratterizzare i piatti del prossimo anno, attraverso le opinioni di esperti, giornalisti e critici gastronomici. Un approfondimento per capire quali novità e tradizioni continueranno a influenzare la nostra alimentazione nei prossimi anni.

Quarta puntata del nostro consueto sondaggio tra gli opinion leader, i giornalisti e i critici gastronomici su quello che ci aspetta a tavola nel 2026. Oggi la domanda è: quale sarà l’ingrediente dell’anno appena iniziato? Rispondono in 72. Nadia Afragola (giornalista) Fibra e ingredienti “fibre-first” (legumi, cereali integrali): non è sexy come parola, ma sarà la chiave dell’industria e dei menu intelligenti. Umami vegetale da kombualghe: sale che non è sale. Alice Agnelli (scrittrice, @agipsyinthekitchen) Il burro Paolo Alciati (Turismo del GustoVinibuoni d’Italia) Le proteine vegetali Giovanni Angelucci (Gambero Rosso Tv, Vanity Fair) Vino Cinzia Benzi (scrittrice e degustatrice) Cappero di Pantelleria Davide Bertellini (key opinion leader e giornalista) Caviale vegetale Emanuele Bonati (milanocentrico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

