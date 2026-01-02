Cevo | Giornata della Montagna

Il 3 gennaio a Cevo si svolge la Giornata della Montagna, un evento dedicato agli amanti della natura e delle tradizioni alpine. Nel cuore della Valsaviore, l’iniziativa offre l’opportunità di vivere momenti di convivialità e di scoprire le bellezze del paesaggio montano, in un’occasione per iniziare il nuovo anno all’insegna della serenità e della scoperta delle tradizioni locali.

Un appuntamento speciale immersi nella natura incontaminata della Valsaviore: sabato 3 gennaio a Cevo arriva la Giornata della Montagna! Un'opportunità da non perdere per festeggiare l'arrivo del nuovo anno tra neve, racconti di montagna e convivialità.Questo il programma della giornata:Ore 14.

Il 2026 delle nostre Case del Parco parte da Cevo con una giornata dedicata alla montagna che prevede: alle ore 14.00 – Ciaspolata collettiva Ritrovo alla Casa del Parco di Cevo e partenza in auto verso la zona più adatta, scelta in base alle condizioni del - facebook.com facebook

