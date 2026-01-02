Cessioni di proprietà in aumento | cosa significa questa nuova modalità di abbandonare i cani
Negli ultimi anni si registra un incremento delle cessioni di proprietà dei cani, secondo i dati dell'Enpa per il 2025. Questa modalità di abbandono, in aumento rispetto al passato, indica un cambiamento nelle modalità di affidamento degli animali domestici, con un numero crescente di cittadini che si rivolgono direttamente alle associazioni per cedere i loro animali. È importante comprendere le ragioni e le implicazioni di questa tendenza.
I dati dell'Enpa sul 2025: "Registrato un aumento degli ingressi legati esclusivamente a cessioni provenienti da cittadini che si sono rivolti direttamente all’associazione. Quasi 20 mila cani abbandonati in questo modo durante l'anno passato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Carissimi, anche quest'anno giunge alla fine. Un anno pieno di tante difficoltà ma anche di tante gioie. Purtroppo, il numero degli abbandoni e delle cessioni di proprietà è in continuo aumento. Nonché il livello di randagismo felino. E ciò nonostante gli sforzi di - facebook.com facebook
