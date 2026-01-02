Cesinali concerto gospel alla Chiesa di San Rocco per l’Epifania

La Pro-Loco di Cesinali organizza anche quest’anno un concerto gospel presso la Chiesa di San Rocco in occasione dell’Epifania. L’evento rappresenta un momento di incontro e tradizione, offrendo alla comunità un’occasione per condividere musica e spirito festivo. Il concerto si inserisce nel calendario di iniziative locali dedicate a questa ricorrenza, valorizzando il patrimonio culturale e musicale del territorio.

Anche quest’anno, come da tradizione, la Pro-Loco di Cesinali organizza un concerto musicale per celebrare il giorno dell’Epifania. L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio alle ore 18:30 presso la Chiesa di San Rocco.Protagonista dell’evento sarà il gruppo “Saint Thomas Gospel Family”, che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

