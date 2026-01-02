Cesinali concerto gospel alla Chiesa di San Rocco per l’Epifania

La Pro-Loco di Cesinali organizza anche quest’anno un concerto gospel presso la Chiesa di San Rocco in occasione dell’Epifania. L’evento rappresenta un momento di incontro e tradizione, offrendo alla comunità un’occasione per condividere musica e spirito festivo. Il concerto si inserisce nel calendario di iniziative locali dedicate a questa ricorrenza, valorizzando il patrimonio culturale e musicale del territorio.

