Cesara Buonamici, volto noto della televisione italiana, si avvicina ai 70 anni. A 69 anni, la giornalista affronta diverse sfide personali, tra cui problemi di salute e questioni familiari. Nel 2026, celebra un traguardo importante, mantenendo la sua sobrietà e professionalità. La sua vita, fatta di impegni e difficoltà, continua a essere un esempio di resilienza e dedizione.

Volto televisivo molto amato e stimato, Cesara Buonamici apre il 2026 con un compleanno speciale: l'ultimo prima del traguardo dei 70 anni. Ma per il giro di boa c'è sempre tempo e. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho denunciato mio fratello»

Leggi anche: Cesara Buonamici sul rapporto con il marito Joshua Kalman: “Quando ci si sposa cambia qualcosa”

Leggi anche: Cesara Buonamici si racconta, dalla malattia all'amore per Joshua Kalman: "Mi piace chiamarlo marito"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho...; Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho...; Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho....

Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho denunciato mio fratello» - Volto televisivo molto amato e stimato, Cesara Buonamici apre il 2026 con un compleanno speciale: l'ultimo prima del traguardo dei 70 anni. leggo.it