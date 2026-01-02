Cesara Buonamici compie 69 anni il marito Joshua il problema all' occhio il tumore | Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene Ho denunciato mio fratello
Cesara Buonamici, volto noto della televisione italiana, si avvicina ai 70 anni. A 69 anni, la giornalista affronta diverse sfide personali, tra cui problemi di salute e questioni familiari. Nel 2026, celebra un traguardo importante, mantenendo la sua sobrietà e professionalità. La sua vita, fatta di impegni e difficoltà, continua a essere un esempio di resilienza e dedizione.
Volto televisivo molto amato e stimato, Cesara Buonamici apre il 2026 con un compleanno speciale: l'ultimo prima del traguardo dei 70 anni. Ma per il giro di boa c'è sempre tempo e. 🔗 Leggi su Leggo.it
Cesara Buonamici compie 69 anni, il marito Joshua, il problema all'occhio, il tumore: «Figli? Ci sono tanti bambini a cui voler bene. Ho denunciato mio fratello» - Volto televisivo molto amato e stimato, Cesara Buonamici apre il 2026 con un compleanno speciale: l'ultimo prima del traguardo dei 70 anni. leggo.it
“Qualcosa cambia quando ci si sposa. Da fidanzati si sta molto bene, però mi fa piacere dire ‘mio marito’”. Cesara Buonamici si racconta senza filtri svela i dettagli del rapporto con il marito Joshua Kalman, con cui sta insieme da oltre 25 anni. - facebook.com facebook
