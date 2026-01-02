Cercano di truffare una coppia di anziani

Una coppia di anziani è stata oggetto di un tentativo di truffa telefonica, durante il quale sedicenti carabinieri hanno cercato di ingannarli con una storia falsa. È importante essere cauti e riconoscere i segnali di queste comunicazioni fraudolente, per proteggersi da eventuali rischi. Le autorità raccomandano di verificare sempre l’identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine e di non condividere dati personali.

Tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani che sono stati raggiunti da una telefonata da parte di sedicenti carabinieri che hanno cercato di raggirarli con una storia costruita ovviamente ad arte. E' l'ennesimo raggiro che viene messo in atto e che non risparmia neanche il periodo delle festività. I malviventi hanno contattato l'abitazione della coppia tramite telefono fisso, sostenendo che la targa dell'auto del marito fosse stata clonata e utilizzata per una rapina avvenuta in mattinata a Pesaro. Secondo quanto riferito, i finti militari avrebbero raccontato che i responsabili del colpo erano stati fermati e che parte della refurtiva era stata recuperata, ma che mancavano ancora alcuni oggetti.

