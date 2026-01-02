Centro visite Padule è polemica | Uso improprio per gli eventi

Il Centro visite del Padule di Fucecchio, che nel 2026 riaprirà i battenti, è al centro di una discussione riguardante l’uso degli spazi. Recenti contestazioni evidenziano un impiego non conforme alle finalità di tutela e sensibilizzazione ambientale, in particolare per eventi non strettamente legati alla natura. La questione solleva interrogativi sulla gestione e sulla destinazione degli ambienti, richiedendo chiarimenti e un’attenzione rinnovata alle funzioni istituzionali del centro.

Fucecchio, 2 gennaio 2025 – Inizio 2026 e il Centro visite del Padule di Fucecchio torna a far parlare di sé. Non deve essere – affermano sigle ambientaliste – un luogo per feste cosplay (con costumi a tema dovendo semplificare) e campagne elettorali. Mittenti della critica: Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità, Cai Toscana, Italia Nostra Toscana, Legambiente Pistoia-Valdinievole e Wwwf Toscana. La loro è una lettera aperta in cui chiedono che l'edificio costruito in bioedilizia di Castelmartini, costato oltre mezzo milione di euro a suo tempo, torni alla sua funzione per così dire tradizionale.

