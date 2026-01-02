Centro per l’impiego all’ex pastificio Pronto il cantiere a Ponte alle Forche

È stato avviato il cantiere per la riqualificazione della stazione di posta nel Ponte alle Forche, a San Giovanni Valdarno. I lavori, affidati di recente, riguardano l’area dell’ex pastificio e mirano a migliorare gli spazi e i servizi del centro per l’impiego locale. L’intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione e il potenziamento delle infrastrutture nel territorio.

di Marco Corsi SAN GIOVANNI Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione della stazione di posta del Ponte alle Forche, nel comune di San Giovanni Valdarno. Attualmente, gli operai comunali sono impegnati nel trasferimento del materiale presente nell’ex magazzino di via Gadda verso altre sedi comunali, in vista dell’inizio dei lavori previsto per questo mese di gennaio. Lo ha annunciato la sindaca Valentina Vadi. L’ex pastificio diventerà un polo multifunzionale: ospiterà il centro servizi dedicato alle fragilità sociali e, soprattutto, il nuovo centro per l’impiego, che conterà 13 postazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro per l’impiego all’ex pastificio. Pronto il cantiere a Ponte alle Forche Leggi anche: Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci Leggi anche: Pronto a partire il cantiere per il nuovo centro commerciale: gli uffici della Cmc si spostano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Offerte di lavoro e tirocinio della settimana dal Centro per l'impiego di Castelfiorentino Per Candidarsi cliccare su Offerte di lavoro e tirocinio della settimana dal Centro per l'impiego di Castelfiorentino Per Candidarsi cliccare su https://lavoro.re - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.