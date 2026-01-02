Centro per l’impiego all’ex pastificio Pronto il cantiere a Ponte alle Forche

Da lanazione.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato avviato il cantiere per la riqualificazione della stazione di posta nel Ponte alle Forche, a San Giovanni Valdarno. I lavori, affidati di recente, riguardano l’area dell’ex pastificio e mirano a migliorare gli spazi e i servizi del centro per l’impiego locale. L’intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione e il potenziamento delle infrastrutture nel territorio.

di Marco Corsi SAN GIOVANNI Sono stati affidati i lavori per la riqualificazione della stazione di posta del Ponte alle Forche, nel comune di San Giovanni Valdarno. Attualmente, gli operai comunali sono impegnati nel trasferimento del materiale presente nell’ex magazzino di via Gadda verso altre sedi comunali, in vista dell’inizio dei lavori previsto per questo mese di gennaio. Lo ha annunciato la sindaca Valentina Vadi. L’ex pastificio diventerà un polo multifunzionale: ospiterà il centro servizi dedicato alle fragilità sociali e, soprattutto, il nuovo centro per l’impiego, che conterà 13 postazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

centro per l8217impiego all8217ex pastificio pronto il cantiere a ponte alle forche

© Lanazione.it - Centro per l’impiego all’ex pastificio. Pronto il cantiere a Ponte alle Forche

Leggi anche: Ponte di Messina, pronto il cantiere. In migliaia si candidano per lavorarci

Leggi anche: Pronto a partire il cantiere per il nuovo centro commerciale: gli uffici della Cmc si spostano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.