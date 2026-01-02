Centinaia di novaresi per l' ultimo addio a Dario Cipullo

Da novaratoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, numerosi cittadini si sono riuniti per rendere l'ultimo saluto a Dario Cipullo. La comunità si è raccolta davanti alla chiesa di San Nazzaro della Costa, testimoniando il rispetto e la stima nei confronti di una persona amata. L'evento ha rappresentato un momento di commozione condivisa, segnando la fine di un percorso e il ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta significativa.

Decine, centinaia di persone hanno salito la collinetta che porta alla chiesa di San Nazzaro della Costa per l'ultimo saluto a Dario.Il funerale del 16enne, trovato morto il 21 dicembre nel canale Cavour ad Agognate, si è svolto oggi, venrdì 2 gennaio, alle 14.30. Tantissimi novaresi hanno. 🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

