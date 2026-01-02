Centinaia di novaresi per l' ultimo addio a Dario Cipullo

A Novara, numerosi cittadini si sono riuniti per rendere l'ultimo saluto a Dario Cipullo. La comunità si è raccolta davanti alla chiesa di San Nazzaro della Costa, testimoniando il rispetto e la stima nei confronti di una persona amata. L'evento ha rappresentato un momento di commozione condivisa, segnando la fine di un percorso e il ricordo di una figura che ha lasciato un’impronta significativa.

