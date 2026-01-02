Il match tra Celtic e Rangers, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 13:30, rappresenta un classico del calcio scozzese. Con un equilibrio di vittorie e pareggi, questa stracittadina si svolge in un momento particolare, poiché entrambe le squadre non occupano le prime posizioni in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida di grande tradizione.

171 vittorie per il Celtic e 171 anche per i Rangers, oltre a 106 pareggi, questo il bilancio prima di una stracittadina un po’ strana, con nessuna delle due big di Glasgow in testa alla classifica del campionato scozzese. Al comando infatti ci sono gli Hearts, con tre punti di margine sugli Hoops e sei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celtic-Rangers (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Sono passati 50 anni dalla disgrazia di Glasgow: 66 persone persero la vita in occasione dell'Old Firm tra Rangers e Celtic in un Ibrox che allora ospitava 80mila persone - facebook.com facebook