Celtic-Rangers sabato 03 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol a Parkhead

Il derby tra Celtic e Rangers, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 13:30, rappresenta uno degli incontri più attesi del calcio scozzese. Con pari numero di vittorie per entrambe le squadre e un buon numero di pareggi, questa partita si svolge in un contesto di classifica aperto. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando che si prevede un match con pochi gol, in un’atmosfera di equilibrio tra le due grandi di Glasgow.

171 vittorie per il Celtic e 171 anche per i Rangers, oltre a 106 pareggi, questo il bilancio prima di una stracittadina un po’ strana, con nessuna delle due big di Glasgow in testa alla classifica del campionato scozzese. Al comando infatti ci sono gli Hearts, con tre punti di margine sugli Hoops e sei . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Celtic-Rangers (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici.

