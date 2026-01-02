Celtic-Rangers sabato 03 gennaio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol a Parkhead

Il derby tra Celtic e Rangers, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle 13:30, rappresenta uno degli incontri più attesi del calcio scozzese. Con pari numero di vittorie per entrambe le squadre e un buon numero di pareggi, questa partita si svolge in un contesto di classifica aperto. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, evidenziando che si prevede un match con pochi gol, in un’atmosfera di equilibrio tra le due grandi di Glasgow.

171 vittorie per il Celtic e 171 anche per i Rangers, oltre a 106 pareggi, questo il bilancio prima di una stracittadina un po' strana, con nessuna delle due big di Glasgow in testa alla classifica del campionato scozzese. Al comando infatti ci sono gli Hearts, con tre punti di margine sugli Hoops e sei. Röhl esorta i Rangers a dare la caccia al Celtic "nervoso" nell'Previous Agency; I Rangers colmano il divario con il Celtic dopo aver battuto il St Mirren; Araujo completa il trasferimento in prestito del Celtic dal Bournemouth; Celtic-Rangers (sabato 03 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici. Il 2026 su Como TV parte così #Celtic #Rangers Sabato 3 gennaio Prepartita dalle ore 13:00 Fischio d'inizio ore 13:30 Su Como TV #OldFirm #CelticRangers. 2 Gennaio 1971 Glasgow Ibrox Stadium Rangers-Celtic 89' segna il Celtic, ma nel recupero i padroni di casa pareggiano con una rete di Colin Stein che scatena l'entusiasmo del pubblico. Una gioia esagerata, che si ripercuote su chi occupa le posizioni più b

