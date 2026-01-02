Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Celta Vigo e Valencia, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 14:00. Scopri le formazioni, le quote e i pronostici di questa partita di Liga, in cui i galiziani, con 23 punti, cercano continuità per avvicinarsi alle posizioni europee, mentre i valenciani puntano a migliorare la loro posizione in classifica.

Celta Vigo e Valencia si sfideranno nella prima gara del sabato di Liga e si contenderanno punti importanti, anche se validi per obiettivi diversi: i galiziani hanno 23 punti e vivono a ridosso della zona europea. La squadra di Giraldez è settima e si propone di avvicinare il Betis, sesto: nell’ultima gara del 2025 ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Valencia (sabato 03 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I galiziani attendono i Pipistrelli

Leggi anche: Alaves-Celta Vigo (sabato 22 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi a Menzorrotza

Leggi anche: Alaves-Celta Vigo (sabato 22 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Galiziani attesi a Menzorrotza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La tripletta di Torres, la rete di Mikautadze e tutti gli altri gol Streaming | IT; Quindicesima puntata | Vamos! Il sabato della Serie A in Diretta Streaming | IT; Pronostico Celta Vigo - Valencia - LaLiga; Pronostico Celta Vigo-Valencia 3 Gennaio 2026: 18ª Giornata di Liga Spagnola.

Pronostico Celta Vigo-Valencia: la costante è assicurata - Valencia è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it