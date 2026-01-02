Cecilia Rodriguez allatta la figlia Clara tra la neve | Ignazio immortala il dolce momento

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez condividono un momento intimo con la loro figlia Clara tra la neve, immortalato da Ignazio stesso. La coppia, giovane e affiatata, vive un periodo di serenità con la nascita della primogenita, avvenuta a Milano lo scorso ottobre. Un’immagine di quotidianità familiare che riflette il loro legame e la gioia di questo nuovo capitolo di vita.

Belli, giovani, benestanti e con un grande amore a unirli. What else? Ignazio Moser (33 anni) e Cecilia Rodriguez (35 anni) stanno vivendo un momento d'oro insieme a Clara Isabel, la loro primogenita nata a Milano lo scorso 15 ottobre. Da quando è nata, papà Ignazio e mamma Cecilia non mancano di.

Dolcissime le foto di Cecilia Rodriguez con la piccola Clara Isabel, mentre Ignazio Moser si scioglie sulla neve

La coppia trascorre le vacanze in montagna con la piccola Clara Isabel tra neve, passeggiate e scatti di quotidiana felicità

