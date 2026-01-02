Cecilia è la prima nata nel 2026 a Latina | il benvenuto del sindaco

Latina, 2 gennaio 2025 – Il sindaco di Latina ha espresso il suo entusiasmo per le prime nascite del 2026 presso l’ospedale Santa Maria Goretti, tra cui quella di Cecilia, la prima nata nel nuovo anno. Un momento che segna l’inizio di un anno significativo per la comunità e le famiglie della città.

Latina, 2 gennaio 2025 – “Con grande gioia accolgo la notizia delle prime nascite del 2026 presso l’ospedale Santa Maria Goretti della nostra città. Il nuovo anno si è aperto nel segno della vita e della speranza con l’arrivo di Cecilia, venuta alla luce alle 14:13. A lei, e ai giovanissimi genitori Matthias Rossi e Angelica Cerilli di Sezze, vanno i miei auguri più affettuosi. La loro emozione e la lunga attesa che ha preceduto questo momento sono il ritratto più bello del futuro che vogliamo costruire per il nostro territorio”. Così il sindaco di Latina Matilde Celentano. “Un caloroso benvenuto va anche alla seconda bambina nata nel pomeriggio, alle 16:44, figlia di una coppia di origine bengalese, e all’ultima nata che ha chiuso simbolicamente il 2025 nelle prime ore del 31 dicembre – ha aggiunto –. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

