C’è un indagato per il caso di Aurora Livoli la ragazza di Fondi trovata senza vita a Milano

Un uomo di 57 anni, cittadino peruviano, è stato iscritto nel registro degli indagati per il presunto omicidio di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni trovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di Milano. La vicenda riguarda il caso di una ragazza di Fondi, il cui decesso ha suscitato attenzione e indagini da parte delle autorità. La procura prosegue le verifiche per chiarire le responsabilità.

Un uomo di cinquantasette anni, con cittadinanza peruviana, è indagato per il presunto omicidio di Aurora Livoli, la ragazza di diciannove anni ritrovata senza vita il 29 dicembre in un cortile di un palazzo in via Paruta, nei pressi di via Padova, nella zona nordest di Milano. Le cause del decesso della giovane non sono ancora state confermate; l’autopsia, prevista per oggi, venerdì 2 gennaio, dovrebbe far luce sull’accaduto. Il corpo di Aurora è stato rinvenuto parzialmente svestito: l’intimo e le calze della ragazza erano abbandonate nelle vicinanze. Sul suo collo, inoltre, erano presenti alcuni lividi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

